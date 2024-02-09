Пятиклассник покончил с собой в Петербурге «Фонтанка»: тело пятиклассника обнаружили у жилого дома в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Фонтанка» сообщает, что тело одиннадцатилетнего мальчика обнаружили у жилого дома на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, он покончил с собой.

Инцидент произошел накануне, 8 февраля. Как пишет «Фонтанка», около 19:00 в полицию позвонила женщина и рассказала о случившемся. По данным издания, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело пятиклассника под окнами девятиэтажного дома, а в квартире нашли оставленную им записку.

Школьник воспитывался матерью и отчимом. Материалы проверки по факту гибели ребенка переданы в региональное управление Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в селе Варна Челябинской области обнаружили тело 15-летнего подростка. По предварительным данным, школьник покончил с собой. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили агентству, что по данному факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства (ч. 2 ст. 110 УК РФ).

До этого стало известно, что в подмосковном Внуково тела старшего лейтенанта полиции и женщины обнаружили под окнами одного из домов. По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов мог убить бывшую супругу и покончить с собой.