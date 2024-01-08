Тела лейтенанта полиции и женщины нашли под окнами дома во Внуково Baza: полицейский из Подмосковья мог убить бывшую жену и покончить с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Внуково тела старшего лейтенанта полиции и женщины обнаружили под окнами одного из домов, передает Telegram-канал Baza. Как пишет канал, по предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов мог убить бывшую супругу и покончить с собой.

По информации канала, тело 40-летнего старшего инспектора ДПС УВД по ТиНАО, находившегося в отпуске, нашли под окнами дома на Рассказовской улице утром 7 января, труп женщины лежал рядом. Как передает канал, следователи считают, что силовик могу выбросить потерпевшую из окна, а затем совершить самоубийство.

В январе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал местного жителя, который выбросил годовалую дочь из окна пятого этажа. Мужчину обвиняют в убийстве ребенка, подсудимый признать вину отказался. Отвечая на вопрос журналистов о том, как девочка оказалась в сугробе под окнами дома, подсудимый ответил: «Сам в шоке. Я этого не делал».

Ранее в Свирске сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в убийстве таксиста. В ходе работы с задержанными установили, что за несколько часов перед этим фигуранты также убили женщину, у которой похитили деньги. На допросе они рассказали, что после выпитого решили вызвать такси, чтобы попытаться угнать машину. В поездке один из них зарезал таксиста.