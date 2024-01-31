Стало известно о предполагаемом самоубийстве подростка в челябинском селе URA.RU: тело 15-летнего подростка нашли в Челябинской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Агентство URA.RU со ссылкой на источник сообщает, что в селе Варна Челябинской области обнаружили тело 15-летнего подростка. По предварительным данным, школьник покончил с собой. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили агентству, что по данному факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства (ч. 2 ст. 110 УК РФ).

В заброшенном строении по улице Завалищина был обнаружен труп учащегося девятого класса местной школы. 15-летний школьник совершил суицид, — сообщил источник.

Как стало известно URA.RU, юноша состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних как токсикоман. По информации агентства, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Внуково тела старшего лейтенанта полиции и женщины обнаружили под окнами одного из домов. По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов мог убить бывшую супругу и покончить с собой.

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