На борту пассажирского лайнера на высоте 11 тысяч метров произошло ЧП Пять человек пострадали из-за перепада давления в самолете, следовавшем из Сочи в Красноярск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять человек пострадали из-за резкого перепада давления на борту самолета, следовавшего рейсом Сочи — Красноярск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Во время полета у Boeing-737 отказала система регулирования давления в салоне, было принято решение немедленно посадить воздушное судно.

Как минимум пяти пассажирам потребовалась помощь медиков, — сказали в экстренных службах.

ЧП произошло на высоте около 11 тысяч метров. Экипаж выпустил кислородные маски и запросил экстренное снижение. На борту судна находилось примерно 170 человек.

Ранее самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, был вынужден совершить экстренную посадку в Красноярске. По словам очевидцев, одному из пассажиров на борту стало плохо. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Емельяново. Еще в воздухе сотрудники «Аэрофлота» пытались оказать пассажиру необходимую помощь. Но потом было принято решение совершить экстренную посадку, чтобы передать пострадавшего медикам.

До этого пассажир самолета авиакомпании El Al Israel Airlines, следовавшего из Тель-Авива в Москву, скончался в аэропорту Баку во время экстренного приземления. Как стало известно, у него произошел сердечный приступ, в результате чего было принято решение экстренно посадить самолет в столице Азербайджана.