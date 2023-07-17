Пять легковушек разбросало по набережной Шмидта после ДТП в Петербурге Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием пяти легковых автомобилей произошла на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «78». На опубликованных кадрах видно, что поврежденные машины находятся друг от друга на значительном расстоянии.

Два из пяти автомобилей получили сильнейшие повреждения, говорится в публикации. По словам очевидцев, на дороге лежат два детских кресла. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала.

На место происшествия уже прибыли сотрудники ДПС. Подробности и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Петербурге завязался дорожный конфликт, закончившийся стрельбой. Его участниками стали 57-летний водитель «Газели» и 31-летний владелец автомобиля Audi. Последний дважды выстрелил в ногу своему оппоненту. Оба мужчины обратились в полицию, водителя иномарки отпустили с обязательством о явке.

Также в Санкт-Петербурге был задержан молодой человек, избивший резиновой дубинкой мужчину на Невском проспекте. Конфликт начался после ДТП. Пострадавший получил сотрясение мозга, нападавший мужчина был задержан полицией.