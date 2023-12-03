Пять человек пострадали при столкновении такси и легковушки под Саратовом

Фото: t.me/u_yurin

Пять человек пострадали при столкновении Hyundai и Lada вблизи села Карякино в Саратовской области, сообщил в своем Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. По его словам, их доставили в больницу с различными травмами, на месте работают экстренные службы.

В результате ДТП пострадали пять человек. Троих мужчин и двух женщин с различными травмами госпитализируют в больницу, — написал Юрин.

Ранее в дептрансе Москвы заявили, что авария произошла на внешней стороне 32-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия машина перевернулась на крышу. В ведомстве отметили, что ДТП не повлияло на движение транспорта в районе аварии.

До этого смертельная авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Екатеринбург — Тюмень. Водитель грузовика Volvo ехал в сторону Екатеринбурга и допустил наезд на стоящую посреди проезжей части без опознавательных световых сигналов и знака аварийной остановки Lada Granta.

Легковушку отбросило на левую полосу движения, где она столкнулась с двигающимся в попутном направлении автомобилем Toyota Hilux. После этого Hilux врезался в остановившийся грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний водитель автомобиля Granta скончался на месте.