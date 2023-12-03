Автомобиль перевернулся на крышу в результате аварии на МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария произошла на внешней стороне 32-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, сообщили в дептрансе столицы. В результате дорожно-транспортного происшествия машина перевернулась на крышу.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и перевернулся на крышу. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего, информация о пострадавших уточняется. В ведомстве отметили, что ДТП не повлияло на движение транспорта в районе аварии.

Ранее смертельная авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Екатеринбург — Тюмень. Водитель грузовика Volvo ехал в сторону Екатеринбурга и допустил наезд на стоящую посреди проезжей части без опознавательных световых сигналов и знака аварийной остановки Lada Granta.

Легковушку отбросило на левую полосу движения, где она столкнулась с двигающимся в попутном направлении автомобилем Toyota Hilux. После чего Hilux врезался в остановившийся грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний водитель автомобиля Granta скончался на месте до прибытия скорой помощи.