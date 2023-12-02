Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень Человек погиб в ДТП с участием трех автомобилей на трассе Екатеринбург — Тюмень

Фото: t.me/gibdd_66

Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Екатеринбург — Тюмень, сообщили в ГИБДД Свердловской области. По предварительным данным, одна из машин была грузовая. Известно об одном погибшем.

Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает автомобилистов, что на 153 км федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень в сторону Екатеринбурга движение транспорта временно ограничено в связи с ДТП, — говорится в сообщении.

ЧП произошло 2 декабря в 07:10 часов на 152 км автодороги. Предварительно, водитель грузовика Volvo 1978 года рождения ехал в сторону Екатеринбурга и допустил наезд на стоящую посреди проезжей части без опознавательных световых сигналов и знака аварийной остановки Lada Granta.

Легковушку отбросило на левую полосу движения, где она столкнулась с двигающимся в попутном направлении автомобилем Toyota Hilux. После чего Hilux, под управлением водителя 1974 года рождения, врезался с остановившимся грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний водитель автомобиля Granta, житель деревни Бутырка Камышловского района, скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Сотрудникам Госавтоинспекции стало известно, что погибший мужчина имел стаж вождения 17 лет, за это время он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель Volvo трижды нарушал правила дорожного движения за 24 года водительского стажа, у водителя автомобиля Hilux стаж составляет 14 лет, за период которого он трижды привлекался за нарушение ПДД. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Свердловской области. Жертвами столкновения легкового автомобиля с рейсовым транспортным средством стали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Авария произошла по причине того, что водитель легковой машины допустил выезд на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом на большой скорости.