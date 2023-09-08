Пять человек погибли в результате ДТП в Туве В ДТП на автотрассе Р-257 «Енисей» в Туве погибли пять человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пять человек погибли в результате ДТП на 962-м километре автодороги Р-257 в Туве, сообщает пресс-служба республиканского МВД. Инцидент произошел около 01:00 8 сентября.

8 сентября, около часа ночи в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Улуг-Хемский» поступило сообщение о том, что на 926-м километре автодороги Р-257 «Енисей» произошло <...> столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным <...>, от тяжести полученных травм скончались пять человек, — говорится в сообщении.

По данным полиции, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на участке трассы вблизи поселка Огоньки фура протаранила группу подростков на велосипедах. По информации СМИ, в колонне двигались девочки-спортсменки из школы олимпийского резерва.

До этого в Волгограде на «танцующем» мосту разбилась семья. Женщина за рулем автомобиля Renault не справилась с управлением и въехала в дорожный отбойник. В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет. Еще одна девочка в возрасте 14 лет, а также управлявшая машиной женщина попали в больницу.