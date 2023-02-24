Пять человек погибли в результате ДТП в Туве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять человек погибли в результате ДТП, которое произошло в ночь на 24 февраля в Туве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг. По его данным, трагедия произошла в Улуг-Хемском районе республики.

В результате дорожно-транспортного происшествия прошлой ночью мы потеряли пять человек. Выражаю соболезнования родным и близким погибших, — написал Ховалыг.

Подробности инцидента он не привел.

По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Теперь это должны доказать экспертизы и следствие.

Накануне, 23 февраля, сообщалось, что в Самарской области в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с двумя грузовиками погибли шесть человек. Еще девять человек пострадали.

Ранее 11 человек, в том числе один ребенок, погибли в ДТП в Минской области. Авария произошла днем на девятом километре автодороги Р-69 (Смолевичи — Шацк). Там столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль МАЗ.