Пять человек могут находиться под обломками завода в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек могут находиться под завалами на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают врачи и спасательные службы. Представители Минздрава России отметили, что троих пострадавших уже удалось извлечь из-под завалов, они в тяжелом состоянии.

Под завалами могут находиться 5 человек. Сейчас на месте взрыва работают 23 бригады скорой и 5 бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию, — рассказал Воробьев.

Глава региона также подчеркнул, что в районную больницу города доставили 43 человека, пострадавших в результате взрыва на территории предприятия. Шесть пациентов находятся в реанимационном отделении, еще 22 человека в травматологии. Остальные люди поступили в больницу с осколочными повреждениями средней степени тяжести. По словам Воробьева, в больнице усилены бригады экстренной помощи, для приема пострадавших создан резерв из 40 коек, в том числе реанимационных.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности после взрыва на подмосковном заводе. На место происшествия выехали следователи и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Точная причина взрыва остается неизвестной, однако предполагается, что он возник из-за нарушения технологического процесса.