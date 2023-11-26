Пьяный водитель каршеринга устроил массовое ДТП в Сочи Водитель каршеринга протаранил несколько машин в Сочи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель каршеринга устроил массовую аварию в Сочи, пишет Telegram-канал «ЧП Сочи». По словам свидетелей происшествия, мужчина управлял арендованным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел вечером 25 ноября на улице Мира в селе Веселом Адлерского района. Как сообщили очевидцы, виновник дорожно-транспортного происшествия был пьян, он не справился с управлением и протаранил несколько машин.

В результате аварии никто из людей не пострадал. В настоящий момент с виновником аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее житель Амурской области протаранил ворота Покровского женского монастыря в городе Тынде. В момент столкновения мужчина был пьян. Водитель извинился перед монахинями и пообещал возместить ущерб, после чего скрылся с места происшествия.

До этого выпивший водитель протаранил десяток припаркованных машин и врезался в столб в Одинцово. В отношении задержанного составлен административный протокол, начата проверка.

В октябре машина такси врезалась в стоявший в тоннеле автомобиль и сбила двух человек в Москве. ДТП произошло на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как такси врезается в стоящую машину сзади. При этом она сбил одного из пострадавших, тогда как второй человек находился у открытой водительской двери.