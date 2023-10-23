Нетрезвый мужчина протаранил ворота Покровского женского монастыря в Тынде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Амурской области протаранил ворота Покровского женского монастыря в городе Тынде, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По его данным, в момент столкновения мужчина находился в нетрезвом состоянии. Водитель извинился перед монахинями и пообещал возместить ущерб, после чего скрылся с места происшествия.

Как пишет Amur Mash, ссылаясь на очевидцев, инцидент произошел на пересечении улиц Красная Пресня и Кирова. После столкновения водитель вышел поговорить с монахинями и пообещал полностью компенсировать расходы на восстановление забора к следующим выходным. Он оставил автомобиль на месте происшествия и скрылся. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции.

Аналогичная ситуация произошла в Омске, где водитель отечественного автомобиля протаранил кофейню. Отмечается, что мужчина столкнулся с иномаркой на выделенной полосе движения, из-за чего его машину занесло в сторону кофейни. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого пьяный водитель протаранил по меньшей мере 10 припаркованных автомобилей в подмосковном Одинцово. Кроме того, хозяин Mitsubishi повредил мачту городского освещения. Он был задержан на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции, нарушителем оказался житель город Каширы 1997 года рождения. В отношении нарушителя был составлен административный протокол.