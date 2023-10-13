Пьяный водитель повредил десять автомобилей и врезался в столб в Одинцово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные полицейские задержали водителя, повредившего десяток припаркованных автомобилей в Одинцово, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. В отношении задержанного составлен административный протокол, начата проверка.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки Mitsubishi повредил десять припаркованных машин и совершил наезд на мачту городского освещения. Правонарушитель был задержан сотрудниками Госавтоинспекции на месте происшествия. Им оказался житель города Каширы 1997 года рождения, — рассказал собеседник агентства.

Ранее четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля со строительным ограждением на МКАД в Москве. По информации столичной прокуратуры, за рулем находилась 22-летняя девушка, она не справилась с управлением и влетела в заградительный барьер. Травмы также получили трое пассажиров.

Также сообщалось, что в Москве на 97-м км МКАД водитель грузовика врезался в остановившийся у обочины автомобиль марки Mitsubishi. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте.

Кроме того, столичный автомобиль-такси протаранил машину, стоявшую в тоннеле, и сбил двух человек. Инцидент произошел на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле.