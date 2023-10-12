Четыре человека пострадали после столкновения с барьером на МКАД

Фото: Прокуратура Москвы

Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля со строительным ограждением на МКАД в Москве, сообщает в Telegram столичная прокуратура. Отмечается, что за рулем находилась 22-летняя девушка, она не справилась с управлением и влетела в заградительный барьер. Травмы также получили трое пассажиров.

Утром на внутренней стороне 29-го км МКАД (после развязки с Липецкой улицей) 22-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ, не справилась с управлением и врезалась в ограждения дорожных работ. В результате дорожной аварии пострадала девушка-водитель, а также трое пассажиров 2001 года рождения, — говорится в сообщении прокуратуры.

Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние не раскрывается. Прокуратура ведет проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве на 97-м км МКАД водитель грузовика врезался в остановившийся у обочины автомобиль марки Mitsubishi. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте.

До этого в Москве автомобиль-такси протаранил машину, стоявшую в тоннеле, и сбил двух человек. Инцидент произошел на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле.