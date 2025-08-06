Пьяный россиянин угрожал детям расправой за отказ поговорить по душам

В Челябинске нетрезвый мужчина приставал к детям со странными предложениями и угрожал им расправой, сообщила охранная служба «Варяг» на своей странице во «ВКонтакте». О дебошире на улице Академика Макеева сообщили в полицию сотрудники местного алкогольного магазина.

Позже дети рассказали, что мужчина хотел с ними поговорить и угрожал физической расправой в случае отказа. При этом у него при себе был пневматический пистолет. В настоящее время все детали происшествия выясняют в полиции. Было ли возбуждено уголовное дело, неизвестно.

До этого в подмосковном Звенигороде возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая угрожала физической расправой несовершеннолетней. Сам инцидент произошел после того, как дочь подозреваемой споткнулась о другую девочку и упала. Когда ребенку помогали подняться, появилась его мать. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она ошибочно решила, что ее дочь избивают. Женщина загнала пострадавшую под игровой комплекс, начала угрожать убийством и попыталась нанести удар, но девочка успела уклониться.