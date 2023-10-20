Пьяный петербуржец сломал ногу пассажирке метро, свалившись с эскалатора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Петербурга сломала ногу на эскалаторе станции метро «Старая Деревня» после того, как на нее упал впереди стоящий нетрезвый мужчина, пишет издание «Мойка78». Пострадавшую увезли на скорой в больницу, а полиция выяснит личность виновного в травмировании женщины по записям камер видеонаблюдения. Инцидент произошел вечером 19 октября.

Помимо закрытого перелома большеберцовой кости, у 56-летней пациентки диагностировали ушиб плеча. Ее поместили в травматологическое отделение.

17 октября в вечерний час пик в петербургской подземке на станции метро «Пионерская» из-за внезапной остановки эскалатора образовалась давка. Снаружи собралась огромная очередь, а на платформе — толпа из пассажиров. Устранить неисправность механизма удалось лишь спустя полчаса.

В конце сентября пассажир московского метро, находясь в нетрезвом состоянии, бросил стеклянную бутылку в поручень и ранил двух человек, их госпитализировали. Инцидент произошел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Нагатинская» и «Тульская». Причиной такого поведения мужчины мог стать конфликт с другим пассажиром. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в Москве пьяный пассажир метро, опоздав на посадку, попытался силой вломиться в поезд и выбил стекло в двери. Мужчину задержали и завели уголовное дело по статье о вандализме.