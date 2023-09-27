Пассажир московского метро бросил бутылку в поручень и ранил двух человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажир московского метро, находясь в нетрезвом состоянии, бросил стеклянную бутылку в поручень и ранил двух человек, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Пострадавших госпитализировали, злоумышленника задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Канал отмечает, что инцидент произошел в вагоне поезда в пути от станции метро «Нагатинская» до станции метро «Тульская». Причиной такого поведения мужчины мог стать конфликт с другим пассажиром.

Ранее 18-летний вандал разбил створки турникета на станции метро «Щукинская», после чего, прикрывая жилеткой лицо, сбежал. Камеры все равно запечатлели злоумышленника, спустя несколько часов его поймали.

На кадрах видно, как парень подходит к турникетам, разбивает ногой створку, после чего в спешке удаляется с места правонарушения. Злоумышленник пытался закрыть лицо жилеткой, однако камера запечатлела его еще до содеянного. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

В августе в Москве привлекли к ответственности 41-летнего мужчину, разбившего турникет на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», ранее также успевшего сломать створки и на станции «Комсомольская». Кроме того, как установили в прокуратуре, в этом году злостный крушитель турникетов в подземке также был осужден за угрозы убийством в отношении собственной матери.