Пьяный петербуржец оставил ожоги от шампуров на лице возлюбленной РЕН ТВ: в Шушарах пьяный мужчина обжег лицо сожительницы горячими шампурами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель поселка Шушары в Санкт-Петербурге обжег лицо возлюбленной горячими шампурами, когда отправился с ней отдохнуть на озеро в пятницу, 28 июня, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его информации, в этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате действий сожителя петербурженка получила ожоги первой и второй степени, у нее диагностировали поражение 9% кожи лица. Сперва женщина обратилась в травмпункт, а после в полицию. Как утверждает мать потерпевшей, пара ведет не самый высокоморальный образ жизни. По словам женщины, ее дочь и возлюбленный часто выпивают. При этом петербуржцы вместе уже семь лет.

Ранее в Забайкальском крае местная жительница с юридическим образованием несколько раз проткнула коллегу шампуром. Причиной конфликта стало то, что пострадавшая отказалась отдавать нападавшей музыкальную колонку. В результате суд приговорил юриста к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Примечательно, что рана была нанесена вплоть до позвоночника.

Также ранее в Зеленогорске пятиклассник обжег лицо самодельной петардой. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Как утверждает источник в правоохранительных органах, у мальчика термические ожоги лица, правой кисти и предплечья.