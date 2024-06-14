Юрист насадила коллегу на шампур из-за музыкальной колонки В Чите женщина-юрист села на 2,5 года за нападение на коллегу с шампуром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Забайкальском крае местная жительница с юридическим образованием приговорена к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за то, что несколько раз проткнула коллегу шампуром, передает пресс-служба Читинского районного суда. Причиной нападения стало то, что пострадавшая отказалась дать коллеге музыкальную колонку.

Об умысле на причинение именно тяжкого вреда здоровью свидетельствует не только выбор предмета — шампура, обладающего колющими свойствами, но и количество нанесенных ударов — не менее пяти, которые подсудимая наносила последовательно и именно до того момента, пока потерпевшая уже не закричала, что она ее проткнула, — сообщили в суде.

Даже после этого подсудимая продолжила высказывать потерпевшей оскорбления и угрозы убийством. Оттащить осужденную от потерпевшей смог супруг. Врач-хирург на суде подтвердил, что рана была нанесена вплоть до позвоночника. Небольшой глубины не хватало, чтобы ранение оказалось сквозным.

На почве словесной ссоры, находясь в мангальной зоне, двумя разными шампурами, сменив один на другой, нанесла потерпевшей удары в голову, в правую голень, в щечную область лица справа, в область левого подреберья и один проникающий удар в брюшную полость, — рассказал помощник судьи.

Инцидент произошел 9 июня 2023 года во время корпоратива после рабочего семинара у озера Арахлей. Приговор озвучен 7 мая текущего года. Также виновная обязана выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Ранее отдыхающие москвичи устроили драку за беседку с мангалом. Инцидент произошел в Терлецком парке в Восточном административном округе столицы.