Пятиклассник обжег лицо самодельной петардой в Санкт-Петербурге

Фото: shutterstock

В Зеленогорске пятиклассник получил ожоги из-за самодельной петарды. Ребенок был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, медики диагностировали у пострадавшего термические ожоги лица, правой кисти и предплечья, рассказал «Невским Новостям» источник в правоохранительных органах.

Как уточняет издание, 11-летний мальчик играл с одноклассниками в лесу. Он достал самодельную петарду и поджег спичками, из-за чего та разорвалась у него в руках.

Когда ребенок вернулся домой с обожженным лицом, родители вызвали скорую помощь. Известно, что мальчик растет в полной благополучной семье. Родители на учете не состоят.

Ранее стало известно, что подростку, которого друг облил бензином и поджег на детской площадке в Южном Бутово, проведут операцию на груди. Таким образом врачи хотят получить доступ к пострадавшим легким 14-летнего мальчика.

До этого сообщалось, что подросток получил ожоги 80% тела. Компания друзей где-то достала бензин и устроила игру, и в какой-то момент один из подростков загорелся на глазах у товарищей. На помощь пришли прохожие, которые потушили огонь. Отчим подростка объяснил, что это был пранк. По его словам, подростки облились бензином и решили посмотреть, что будет.