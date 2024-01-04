В Екатеринбурге пьяный отец выбросил годовалую дочь из окна на пятом этаже, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, малышка четыре дня пролежала в сугробе и умерла.



Как выяснил канал, инцидент произошел 30 декабря, 30-летний местный житель в разгар ссоры с женой выбросил годовалую девочку в окно. Отмечается, что после этого родители забыли про ребенка, которая осталась лежать в снегу под окнами на улице Посадской. Труп малыша нашли только 3 января.