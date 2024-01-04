Четырехлетний петербуржец попал в больницу после падения отца на него

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок попал в больницу из-за того, что на него упал отец, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел, когда мужчина нес сына на руках.

Травмирование ребенка произошло 2 января на пересечении улиц Федора Абрамова и Михаила Дудина. Мужчина пересекал проезжую часть с ребенком на руках. В какой-то момент он потерял равновесие и по неосторожности упал на сына.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностирован ушиб головного мозга. При этом известно, что семья, в которой воспитывается ребенок, полная и не состоит на учете в полиции.

В Химках в аварии с двумя легковушками один ребенок погиб, еще двое пострадали. ДТП произошло на автомобильной трассе М-11 «Нева», когда водитель Audi потерял управление и врезался в другое авто, которое двигалось в попутном направлении.

Кроме того, в Кемеровской области во время катания на «ватрушке» погиб восьмилетний ребенок. Он скатился с горки прямо под колеса проезжающего грузовика. Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре его задержали.