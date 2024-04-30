Пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка, сообщает «Фонтанка». По данным издания, врачи диагностировали девятилетней девочке сотрясение мозга.

Как стало известно изданию, 35-летний петербуржец столкнулся с ребенком на тротуаре на проспекте Юрия Гагарина. Девочка каталась на обычном самокате, ребенок упал и ударился головой, находящийся неподалеку отец не успел ее поймать. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее двое подростков на электросамокате сбили мальчика в Москве. После ДТП они остановились неподалеку и наблюдали за ребенком несколько минут, а затем скрылись с места происшествия. Инцидент произошел у школы № 2109 в Южном Бутово. Мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали, врачи поставили диагноз «сотрясение мозга».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Москве и других городах России фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе со смертельным исходом. По его словам, с открытием нового сезона проката в нижнюю палату парламента поступает множество жалоб на лихачей. Он напомнил, что с 1 марта 2023 года действуют правила дорожного движения для этого вида транспорта.