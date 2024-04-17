ПВО подавила украинский БПЛА над Воронежем Губернатор Гусев: средства РЭБ подавили беспилотник ВСУ над Воронежем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и подавили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежем, написал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, при падении дрона было повреждено промышленное здание. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города, — уточнил глава Воронежской области.

Ранее средства ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать территорию Курской области. По информации Минобороны, над регионом были уничтожены два украинских беспилотника. Губернатор Роман Старовойт заявил, что среди мирных жителей никто не пострадал, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

ВСУ обстреливали приграничные районы Курской области на протяжении всего дня 13 апреля, информировал глава региона. По словам губернатора, противник открыл огонь по таким населенным пунктам, как Гордеевка Кореневского района, Гоптаровка Беловского района, Коровяковка Глушковского района, а также по Гуево и Олешне в Суджанском районе.