Над Курской областью сбили два беспилотника ВСУ

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Около 23:00 мск была пресечена попытка Вооруженных сил Украины совершить атаку c применением двух БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале. В частности, речь идет о Курской области.

Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Курской области, — написано в публикации.

Эту информацию подтвердил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Он также предупредил население о том, что нельзя трогать сбитые дроны или приближаться к ним.

Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты в Фатежском районе. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет, — уточнил он.

ВСУ обстреливали приграничные районы Курской области на протяжении всего дня 13 апреля, накануне информировал Старовойт. По словам губернатора, противник открыл огонь по таким населенным пунктам, как Гордеевка Кореневского района, Гоптаровка Беловского района, Коровяковка Глушковского района, а также по Гуево и Олешне в Суджанском районе. В Курской области 12 апреля объявляли опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Электрические сети в Курской области, находящиеся вблизи границы с Украиной, с 11 апреля переводятся в тыловые районы из-за риска атак ВСУ, заявляли в пресс-службе правительства региона. Власти уточнили, что часть работников отправят на удаленку.