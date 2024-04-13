ВСУ весь день обстреливали приграничные районы Курской области Старовойт сообщил о непрекращающихся обстрелах Курской области со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреливали приграничные районы Курской области на протяжении всего дня 13 апреля, сообщил в Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт. По словам губернатора, противник открыл огонь по таким населенным пунктам, как Гордеевка Кореневского района, Гоптаровка Беловского района, Коровяковка Глушковского района, а также по Гуево и Олешне в Суджанском районе.

В течение сегодняшнего дня со стороны Украины обстреливались приграничные районы Курской области. Под огонь попали территории населенных пунктов Гордеевка Кореневского района, Гоптаровка Беловского, Коровяковка Глушковского, Гуево и Олешня Суджанского, — написал Старовойт.

В результате украинского обстрела никто из мирных жителей региона не пострадал, разрушений также зафиксировано не было. Как отметил Старовойт, российские военнослужащие вели ответный огонь по позициям, с которых били ВСУ.

Ранее украинские войска открыли огонь по Луганску. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, при обстреле травмы получили по меньшей мере три человека. Всего было два прилета ракет в районе автовокзала и машиностроительного завода.

Также ранее были опубликованы кадры последствий украинского удара по Луганску. Один автомобиль получил сильные повреждения, в ролике виден дым над городом.