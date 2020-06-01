Путин встретился с авторами поправок в Конституцию

https://static.news.ru/photo/1d2f0d76-a40e-11ea-8756-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин 1 июня встретился с членами рабочей группы по изменению Конституции России. Собрание проходит по видеосвязи.

По информации РИА Новости, участниками дискуссии стали сопредседатели рабочей группы Талия Хабриева, Павел Крашенинников и Андрей Клишас, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Я бы, конечно, хотел послушать и, надеюсь, услышать ваше мнение о том, как идёт работа по внесению поправок в Конституцию, — цитирует Путина издание.

По словам президента, инициаторами встречи стали члены рабочей группы.

Как писал NEWS.ru, поправки приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но, вопреки формальному выполнению всей процедуры изменения Конституции, не вступят в силу без общероссийского голосования — специальной разовой процедуры.

Голосование должно было состояться в апреле, но сорвалось из-за коронавируса. Новая дата проведения пока неизвестна.