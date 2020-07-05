Путин поздравил жителей Калмыкии со 100-летием республики

https://static.news.ru/photo/0ea2acf8-be9a-11ea-a832-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Жители Калмыкии чтят заветы своих отцов и дедов, их самобытные обычаи и традиции. Помимо этого, они плодотворно трудятся на благо родной земли, отметил президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю векового юбилея республики.

Глава государства подчеркнул, что люди, живущие в этом регионе, вносят весомый вклад в решение общенациональных задач.

Создание в июле 1920 года в составе РСФСР Автономной области калмыцкого трудового народа Путин назвал «значимым событием, определившим дальнейший путь развития Калмыкии». По мнению политика, это способствовало экономическому подъёму региона и укреплению социальной сферы, а также помогло сберечь его уникальное историческое, культурное и духовное наследие.

За прошедшее время в республике были построены многие объекты промышленной, сельскохозяйственной, транспортной инфраструктуры, открыты новые школы и вузы, учреждения науки и здравоохранения, — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Автономная область калмыцкого трудового народа была провозглашена на первом общекалмыцком съезде Советов, который проходил с 2 по 9 июля 1920 года. 4 ноября 1920 года была образована Калмыцкая автономная область РСФСР, которая входила в состав Нижне-Волжского и Сталинградского краёв. 20 октября 1935 года она была преобразована в Калмыцкую Автономную Советскую Социалистическую Республику. 27 декабря 1943 года указом Президиума Верховного совета СССР территория упразднённой Калмыцкой АССР была разделена между Астраханской, Ростовской, Сталинградской областями и Ставропольским краем. 9 января 1957 года Калмыцкая автономная область была восстановлена в составе Ставропольского края. С 26 июля 1958 года она была выведена из состава Ставропольского края и вновь стала Калмыцкой АССР. 18 октября 1990 года с принятием Декларации о суверенитете преобразована в Калмыцкую Советскую Социалистическую Республику. С 29 января 1991 года название было расширено, теперь это была Калмыцкая Советская Социалистическая Республика — Хальмг Тангч. С 20 февраля 1992 года произошло новое преобразование в наименовании: Республика Калмыкия — Хальмг Тангч. Наконец, 5 апреля 1994 года она стала Республикой Калмыкия, которой существует и сейчас.

В 2019 году в целях увековечения образования автономии 5 июля было провозглашено в регионе Днём республики.

Сейчас регион возглавляет Бату Хасиков. Как писал NEWS.ru, он продлил режим самоизоляции, вызванный пандемией коронавируса, до 12 июля. В этой связи торжественные мероприятия проходят в ограниченном формате или посредством онлайн-видеосвязи.