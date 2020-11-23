Путин пообещал поддержку Псковской области в социально-экономической сфере

https://static.news.ru/photo/d24f191e-2d87-11eb-b17b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пообещал псковскому губернатору Михаилу Ведерникову поддержку в решении социально-экономических вопросов. Об этом глава государства заявил после доклада чиновника.

Встреча состоялась в режиме видеоконференции 23 ноября. Ведерников, в частности, попросил выделить в 2021 году региону около 500 млн рублей на оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, глава региона рассказал, что объекты социальной инфраструктуры приграничных территорий нуждаются в модернизации.

Губернатор рассказал, что 80% учреждений социальной сферы в Гдовском, Печорском, Пыталовском, Себежском районах нуждается в проведении капитального ремонта и реконструкции. При этом речь идёт о деревянных школах с печным отоплением и районных больницах, где десятилетиями не было капремонта. Власти региона сформировали список объектов, подлежащих модернизации и передали его в правительство РФ.

Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область. Надеюсь, что и ваша команда будет вести себя самым активным образом, — цитирует ТАСС ответ Путина.

Он добавил, что те задачи, о которых сказал губернатор, надо решать, для этого их нужно проработать в правительстве на предметном, профессиональном уровне. Он также попросил Ведерникова согласовать конкретные параметры поддержки с профильными федеральными ведомствами.

Как писал NEWS.ru, российская Федеральная налоговая служба (ФНС) ждёт по итогам 2020 года падения поступлений на 10% по сравнению с 2019-м — до 20,5 трлн рублей, рассказал руководитель ведомства Даниил Егоров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным