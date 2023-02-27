Пушилин: почти все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем ВС РФ

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала​​​, что практически все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских сил. По его словам, руководство в Киеве продолжает перебрасывать резервы на Артемовское направление.

Практически все дороги в Артемовск находятся по крайней мере под огневым контролем, — сказал Пушилин.

Он добавил, что ВСУ за год выпустили по территории республики 239 ракет HIMARS.

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что без решения военного конфликта в свою пользу и возврата к границам 1991 года Украина может исчезнуть как государство. Он добавил, что войска РФ снова вернутся на территорию Украины, если не понесут юридических последствий из-за СВО.

27 февраля издание Bild со ссылкой на инсайдеров сообщило, что политики европейских стран уже обсуждают ультиматум для украинского лидера Владимира Зеленского в случае, если до осени не будет отвоевано значимое число территорий. После они будут настаивать на мирных переговорах с Кремлем.