Подоляк допустил исчезновение Украины Подоляк: Украина исчезнет, если проиграет и не вернется к границам 1991 года

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Михаил Подоляк

Без решения военного конфликта в свою пользу и возврата к границам 1991 года Украина может исчезнуть как государство, заявил в интервью «Страна.ua» советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он добавил, что войска РФ снова вернутся на территорию Украины, если не понесут юридических последствий из-за СВО.

Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать, — заявил Подоляк.

Ранее он заявил, что против Пекина должны быть приняты агрессивные меры, если он начнет оказывать военную поддержку российской армии. При этом он отметил, что в настоящее время доказательств оказания Китаем военной помощи России нет.

27 февраля издание Bild со ссылкой на инсайдеров сообщало, что политики европейских стран уже обсуждают ультиматум для украинского лидера Владимира Зеленского в случае, если до осени не будет отвоевано значимое число территорий. После они будут настаивать на мирных переговорах с Кремлем.