Пушилин оценил процесс освобождения Донбасса Пушилин сообщил, что с оптимизмом смотрит на процесс освобождения Донбасса

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оптимистично смотрит на процесс взятия территорий Донбасса под контроль ВС России. В комментарии РИА Новости политик объяснил, что его оценка основана на официальных данных.

С учетом той информации, которая у меня есть, и с учетом тех заявлений, которые приводит Министерство обороны, я настроен оптимистично о том, как идет процесс освобождения территорий республики, — уточнил Пушилин.

Ранее военный эксперт Борис Рожин допустил, что российские войска уже до конца недели могут завершить зачистку Орловки и Тоненького, а также «дожать» противника в Бердычах. По его словам, это приведет к взлому второй линии обороны Вооруженных сил Украины и создаст возможности для дальнейшего продвижения ВС РФ.

Старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш выразил мнение, что Вооруженные силы России продолжат брать под свой контроль территории под Донецком, ВСУ же придется столкнуться с новыми катастрофами, похожими на бегство из Авдеевки. Аналитик убежден, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в политической западне, поскольку поражение под Донецком привело к кризису общей стратегии Киева.