«Публика принимала на ура»: стало известно, кто стал хедлайнером ПМЭФ Григорий Лепс стал хедлайнером ПМЭФ в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

5 июня в «Лотте Отель» «Русская Медиагруппа» провела традиционный закрытый прием для участников Петербургского международного экономического форума, передает NEWS.ru. Первый день мероприятия завершился выступлением российского певца Григория Лепса, который стал хедлайнером ПМЭФ.

В рамках выступления он в шутку пообещал, что не бросит пить. Гости форума восприняли появление артиста с большим воодушевлением.

Публика принимала на ура, — рассказал корреспондент.

Ранее стало известно, что участникам Петербургского международного экономического форума предлагают на обед разнообразное меню, состоящие из рыбных и мясных блюд. Так, в один из комплексных обедов входит уха из форели, каре ягненка и филе морского карася. Также есть сеты для вегетарианцев. Им предлагают отведать суп-пюре из тыквы, стейк из баклажана и картофель с жареными вешенками. Кроме того, гостям мероприятия предлагают кубанский борщ за 900 рублей и ростбиф из кубанского бычка за 2000 рублей, уху из черноморской рыбы за 1100 рублей и сэндвич с адлерским лососем.

На форуме есть и гигантский стенд в виде панно, созданного из тысяч живых роз. На нем изображена семья с маленькой девочкой, срывающая кукурузу со стебля. Стену из живых цветов изготовили по заказу компании «Уралкалий». Для ее создания использовали розы разных цветов.

Также появилось видео, на котором робот «Жека» встречает гостей на «Экспофоруме», где стартовал ПМЭФ. Андроид сконструирован в облике человека, одетого в рубашку и рабочий комбинезон с инструментами на поясе.