Стенд из живых роз на ПМЭФ-2024 попал на видео

Фото: NEWS.ru

Гигантский стенд в виде панно, созданного из тысяч живых роз, появился на Петербургском международном экономическом форуме. На нем изображена семья с маленькой девочкой, срывающая кукурузу со стебля. Стену из живых цветов изготовили по заказу компании «Уралкалий». Для ее создания использовали розы разных цветов, передает корреспондент NEWS.ru.

Кроме того, на форуме представлены необычные стенды других компаний. Среди них банк ВТБ, Альфа Банк, ВЭБ.РФ, авиакомпания «Аэрофлот» и многие другие. Организации занимались подготовкой инсталляций на протяжении долгих месяцев, между ними проходит негласное соревнование для привлечения внимания потенциальных партнеров.

Одним из участников форума также стал АвтоВАЗ, показавший на выставке прототип электрической Lada Niva Travel. Двигатель электрической версии популярного внедорожника получил номинальную мощность 60 кВт.

Ранее сообщалось, что гостей на «Экспофоруме», где стартовал Петербургский международный экономический форум, встречает робот-человек, рассказывающий анекдоты. Он сконструирован в облике мужчины, одетого в рубашку и рабочий комбинезон с инструментами на поясе.