Появилось видео с роботом-человеком, встречающим гостей на ПМЭФ

Фото: Вячеслав Прокофьев/Росконгрес

Робот-человек встречает гостей на «Экспофоруме», где в ближайшее время стартует Петербургский международный экономический форум, сообщают «Известия». Робот сконструирован в облике человека, одетого в рубашку и рабочий комбинезон с инструментами на поясе. Машина может пошутить о том, что занимается восстанием роботов, а в действительности заботится «о комфортном проживании жителей Московской области».

На площадке в «Экспофоруме» традиционно выделено несколько зон, первыми из которых являются павильоны банковского сектора и крупных корпораций. В центре стенда Санкт-Петербурга установили синий внедорожник, который стал «переизданием» китайского бренда для российского рынка под другим названием.

Ранее АвтоВАЗ показал прототип электрической Lada Niva Travel на Петербургском международном экономическом форуме. Двигатель электрической версии популярного внедорожника имеет номинальную мощность в 60 кВт с запасом хода в 175 км и емкостью батареи в 34 кВт.

Также появились кадры с изображением ярких и массивных стендов на Петербургском международном экономическом форуме. На ПМЭФ представлены инсталляции банка ВТБ, Альфа Банка, ВЭБ.РФ, авиакомпании «Аэрофлот» и многих других. Общий объем площади под инсталляции составляет порядка 100 тысяч квадратных метров.