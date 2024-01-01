СК возбудил уголовное дело в отношении сжегшей паспорт блогерки из Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 22-летней блогерки — жительницы Москвы по подозрению в надругательстве над государственным гербом РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Девушка была задержана правоохранительными органами 1 января в Брянске после того, как выложила в интернет видео процесса сожжения документа.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации). По подозрению в совершении преступления в городе Брянске задержана 22-летняя жительница города Москвы, — говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 1 января девушка у дверей развлекательного клуба в Брянске сожгла паспорт гражданина РФ, тем самым совершив надругательство над гербом. В ведомстве отметили, что подобные действия являются «грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами» россиян.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что намерена обратиться в полицию по поводу публичного сжигания блогеркой своего паспорта. Общественница предположила, что правонарушительница может относиться к категории девушек с низкой социальной ответственностью.

Процесс сожжения паспорта записали на видео, которое быстро распространилось в Сети. После этого пользователи стали писать девушке гневные комментарии, подозревая ее в поддержке ВСУ. Сама девушка заявила, что сделала это «по приколу». Кроме того, она уточнила, что уничтожила недействительный заграничный паспорт. После резонанса в интернете полиция решила проверить видео и его автора, девушку доставили на допрос.