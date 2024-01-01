Полиция задержала блогера, которая сожгла паспорт Baza: полиция задержала жительницу Брянска, которая сожгла паспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Брянска задержала горожанку, которая публично сожгла свой паспорт, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, девушка уничтожила документ в нетрезвом состоянии.

Процесс сожжения паспорта записали на видео, которое быстро распространилось в Сети. Пользователи стали писать девушке гневные комментарии, подозревая блогера в поддержке ВСУ. Однако, сообщает Baza, сама горожанка опровергла какой-либо политический подтекст в своих действиях и объяснила, что сожгла документ «по приколу». Кроме того, она уточнила, что уничтожила недействительный заграничный паспорт.

При этом Telegram-канал Readovka сообщал, что в Брянске блогер сожгла паспорт РФ. Ресурс отметил, что утром 1 января россиянка заявила, что сожгла документ из-за «уродливой фотки».

После резонанса в интернете полиция решила проверить видео и жительницу Брянска. По информации Baza, ее доставили на допрос.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что намерена обратиться в полицию по поводу публичного сжигания жительницей Брянска своего паспорта. Общественница предположила, что правонарушительница может относиться к категории девушек с низкой социальной ответственностью.