Мизулина пожалуется в полицию из-за сжигания брянчанкой своего паспорта

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена обратиться в полицию по поводу публичного сжигания жительницей Брянска своего паспорта РФ. Общественница в своем Telegram-канале предположила, что правонарушительница может относиться к категории девушек с низкой социальной ответственностью и в момент инцидента была нетрезва.

В Брянске пьяная блогерша, предположительно, с низкой социальной ответственностью, демонстративно сожгла российский паспорт в компании молодых людей. Все происходящее она транслировала в своих соцсетях. Мы обратимся в полицию по этой ситуации, — написала Мизулина.

В новогоднюю ночь блогер в Брянске сожгла паспорт РФ под одобряющие возгласы окружающих. Видео она разместила в своих соцсетях. Утром 1 января она заявила, что сожгла документ из-за «уродливой фотки». Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что публичное сжигание российского паспорта нужно приравнять к отказу от гражданства страны. Он предложил брянчанке лет 10 походить без паспорта, со справкой, чтобы потом можно было сделать более удачную фотографию.

В свою очередь юрист Александр Хаминский считает, что жительнице Брянска за сжигание паспорта на камеру может грозить наказание от штрафа до тюремного срока. По его словам, умышленное уничтожение документа влечет за собой взыскание в размере 300 рублей, однако в этом случае прокуратура может обнаружить минимум два самостоятельных состава преступления. Так, сожжение паспорта может расцениваться как мелкое хулиганство, за которое грозит арест на 15 суток. Кроме того, в данном случае речь может идти и о явном неуважении к госсимволам, которое карается штрафом до 100 тысяч рублей.