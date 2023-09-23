Пропавшие при ЧП с моторной лодкой в Коми были сотрудниками МЧС

Фото: t.me/sztproc

Все участники ЧП с перевернувшейся моторной лодкой в Коми были сотрудниками пожарной службы, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, они возвращались на судне с места празднования дня рождения одного из коллег — 31-летнего Олега Захарова, он же управлял моторной лодкой Tohatsu 18 и наехал на буй, из-за чего судно перевернулось. Трое человек смогли выплыть на берег реки Вычегды, а трое, включая Захарова, сейчас разыскиваются.

Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что авария произошла примерно в 20 часов, а судно не было зарегистрировано должным образом.

Около 20 часов в районе поселка Жешарт в результате столкновения с плавающим буем перевернулась лодка. Судно не зарегистрировано в установленном порядке в ГИМС МЧС России, — сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство начало проверку. Может быть возбуждено уголовное дело. Поиски пропавших мужчин продолжаются с утра.

В начале сентября в Москве на Химкинском водохранилище перевернулась лодка с шестью отдыхающими. ЧП произошло недалеко от здания Северного речного вокзала. Из шести пассажиров, оказавшихся под водой, не выплыл никто.