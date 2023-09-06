Лодка с шестью людьми перевернулась на Химкинском водохранилище в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на Химкинском водохранилище перевернулась лодка с шестью отдыхающими, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, инцидент произошел недалеко от здания Северного речного вокзала. К месту происшествия выехали оперативные службы.

По данным Mash, инцидент произошел вечером 6 сентября. Источник Telegram-канала Baza утверждает, что на место выехали два спасательных катера. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев утверждает, что из шестерых человек на поверхность не выплыл никто. По данным собеседника «360», одному человеку все же удалось выплыть на берег.

В ночь на 2 сентября в Санкт-Петербурге катер врезался в крейсер «Аврора» у Петроградской набережной. По предварительной версии, причиной аварии могла стать техническая неисправность лодки. На место происшествия прибыли полицейские, при этом все это время судно стояло рядом с крейсером. Информации о повреждениях «Авроры» не поступало.

В августе 2022 года на реке Ждановка в Санкт-Петербурге катер врезался в набережную, в результате были госпитализированы капитан и двое пассажиров судна. СМИ писали, что лодка потеряла управление и врезалась в бетонную опору, крутилась на месте и протаранила каменную плиту. Водителя без сознания с переломом основания черепа и ушибом мозга увезли на скорой. Также в больницу с сотрясениями и ушибами попали двое пассажиров — 43-летний мужчина и 40-летняя женщина.