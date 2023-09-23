Трое рыбаков пропали без вести в Коми после столкновения лодки с бакеном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спасатели ведут поиски трех мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, пропавших без вести на реке Вычегда в Усть-Вымском районе Республики Коми, сообщает региональное управление СКР. Шестеро мужчин рыбачили на моторной лодке. По предварительным данным, судно перевернулось после столкновения с бакеном, вынырнуть смогли лишь три рыбака.

22 сентября текущего года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в вечернее время на реке Вычегда в районе поселка Жешарт Усть-Вымского района перевернулась моторная лодка, в которой находились шесть человек 1984–1999 годов рождения. Трое выплыли, местонахождение 31-летнего, 38-летнего и 39-летнего устанавливается, — сообщает Следком.

По данным Telegram-канала «Сыктывкар № 1», лодка перевернулась из-за столкновения с бакеном — плавучим знаком, устанавливаемым на якоре для обозначения навигационных опасностей.

В начале сентября в Москве на Химкинском водохранилище перевернулась лодка с шестью отдыхающими. ЧП произошло недалеко от здания Северного речного вокзала. Из шести пассажиров, оказавшихся под водой, не выплыл никто.