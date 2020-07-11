Генпрокуратура просит принять меры, чтобы избежать ЧП на перевале Дятлова

https://static.news.ru/photo/3c6e3d24-c36c-11ea-89b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

Генпрокуратура попросила ГУ МЧС по Свердловской области и губернатора региона Евгения Куйвашева принять меры для предотвращения ситуаций, аналогичных происшествию с гибелью туристов на перевале Дятлова в 1959 году. Ранее замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков заявил, что причиной загадочной гибели людей стала снежная лавина.

Склон лавиноопасен — это факт. Поэтому были подготовлены две информации в адрес ГУ МЧС по Свердловской области и в адрес губернатора Свердловской области, где была детально расписана опасность этого склона и предложено принять меры в рамках компетенции для обеспечения безопасности, — цитирует РИА Новости Курьякова.

Он добавил, что власти уже начали эту работу, но её детали пока не известны. Курьяков также сообщил о намерении написать научную работу по этому трагическому инциденту.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура пришла к выводу, что к гибели девяти туристов во главе с Игорем Дятловым в горах Северного Урала в 1959 году привёл сход лавины. Таким образом, дело, породившее из-за отсутствия информации множество теорий, включая конспирологические, можно считать закрытым. Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Такой поход считался одним из самых сложных. Трагедия произошла, предположительно, в ночь на 2 февраля 1959 года. Как пояснил Андрей Курьяков, из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти палатку, после того как покинули её, спасаясь от схода снега.