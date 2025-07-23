«Приговорившую» подростка к групповому избиению москвичку задержали В Балашихе задержали девушку, подозреваемую в избиении подростка в лесу

Правоохранители задержали жительницу Москвы, которая подозревается в избиении 17-летнего подростка в Балашихе, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. Девушке 21 год, на допросе у следователя она во всем призналась и заявила о раскаянии.

Проведены допросы и очные ставки с участием подозреваемой и свидетелей, в ходе которых установлен мотив и обстоятельства преступления, — подчеркнули в ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть вреда, причиненного здоровью юноши. Кроме того, приняты меры к розыску и задержанию остальных участников нападения.

Ранее сообщалось, что молодого человека избили и раздели догола на территории квартала Абрамцево вблизи лесополосы. Видео этого преступления было опубликовано в социальных сетях. Все свои издевательства злоумышленники сопровождали глумливыми комментариями и хохотом. От пострадавшего они требовали немедленно найти деньги, которые он якобы задолжал.

Как рассказала глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова, сейчас подросток находится в Детской городской клинической больнице святого Владимира. Его посетила группа представителей силовых структур и военных. По словам общественницы, ситуация в семье мальчика «не особо благополучная».