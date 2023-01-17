При обстреле Шебекино Белгородской области повреждены линии электропередачи

Фото: t.me/vvgladkov

Линии электропередачи пострадали при обстреле окраин Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что абонентов сейчас переводят на резервные линии.

В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что сейчас продолжается подомовой обход территории. По словам Гладкова, обстрел затронул только окраины Шебекино, поэтому потерпевших и погибших нет.

Город Шебекино регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Об очередной атаке сообщалось 15 января. Гладков написал об обстреле рынка под Белгородом. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

10 января сообщалось о повреждении объектов на территории 12 частных домов, а также двух машин и опоры ЛЭП. Всего обстрелов было два, в ходе второго пострадали мужчина и женщина — горожанка попала в реанимацию.