Президент включается в губернаторскую кампанию

Не смотря на усилия разного рода политических фильтров, в Кремле явно не уверены в проходных возможностях нескольких поддержанных Москвой кандидатов в губернаторы. Прежде всего, речь идет о политиках, действующих ныне в ранге врио глав регионов, которые не добились ощутимого успеха в завоевании доверия, как населения, так (что иногда важнее) и местных элит.

Видимо, поэтому президентская администрация решилась на финише нынешней не слишком громкой предвыборной кампании ввести в дело «тяжелую административную артиллерию». Самого президента страны. А потому первые свои встречи в формате видеоконференции с фаворитами Москвы на губернаторских выборах глава государства провел с претендентом на главенство в Архангельской области Александром Цыбульским и врио губернатора камчатского края Владимиром Солодовым.

Владимир Солодов Basargina Yana/wikipedia.com

У каждого из кандидатов свои ахилесовы пяты, а потому их и еще Дмитрия Махонина из Пермского края аналитики относят к персонам, риск неудачи которых 13 сентября оцениваются максимально высоко. Прежде всего, Александра Цибульского можно счесть почти политическим камикадзе, поскольку, по имеющимся сведениям, не так просто было найти желающего побороться за власть в Архангельской области, взбаламученной борьбой против размещения у станции Шиес образцовой свалки отходов от московской жилищной реновации. Фактически протестное движение приобрело за несколько месяцев форму общественной организации, априори выступающей против политики центра в целом.

К моменту назначения Цыбульского Москва в деле вывоза своих отходов на русский Север пошла на попятную. И проект, вызвавший возмущение аборигенов, пока заморозили. Но неожиданно Цыбульский, решивший, видимо, закрепить такой тактический успех, сам себе устроил ловушку, предложив объединить в один субъект Архангельскую область и Ненецкий автономный округ (НАО). И кто бы мог предположить, что округ, который еще полтора года назад возглавлял как раз Цыбульский, дружно встанет в резкую оппозицию такому плану. А врио оказался в роли известной унтер-офицерской вдовы.

Камчатка Unsplash

У Владимира Солодова на Камчатке свои сложности. Рафинированный технократ, прошедший стажировку даже в парижском Институте политических наук, не нашел в полной мере общего языка с местными элитариями. И это при том, что Солодов не просто строил свою карьеру исключительно при нынешнем президентском полпреде в ДФО Юрии Трутневе, но, как утверждают, даже состоит с ним родстве. Но и такая поддержка пока не сработала. Притом, что в последнее время Солодов был активен, выступил с рядом предложений по развитию в крае экологического туризма и совершенствованию природоохранного законодательства, в том числе и в такой щепетильной сфере, как выдача лицензий на добычу рассыпного золота. Поскольку такая практика зачастую наносит невосполнимый ущерб экологии Камчатки. Вот и с прибывшим в край премьером Михаилом Мишустиным врио губернатора обсудил вопросы модернизации местной авиации, важнейшего для Камчатки средства связи и передвижения.

Впрочем, уже сами ранние встречи Владимира Путина с кандидатами должны послужить местным элитам особым сигналом. Обычно после таких аудиенций проблемные в политическом смысле регионы начинают получать дополнительные трансферты и весомую поддержку местных инициатив. А потенциальные губернаторы получают шанс показать своим землякам, насколько они смогут быть полезными для краев и областей в случае своего уверенного избрания.