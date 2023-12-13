Преданный пес почти сутки пробыл на морозе у аэропорта Новокузнецка

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Пес почти сутки пробыл на морозе в минус 35 градусов у аэропорта Новокузнецка, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Работники авиагавани предположили, что его бросил пассажир самолета.

Канал отмечает, что собаку завели на парковку, где отогрели и накормили. Там за животным будут приглядывать, пока не найдется хозяин.

В августе на вершине горы в Колорадо нашли труп пропавшего туриста, а рядом обнаружили его выжившую собаку, которая находилась с телом мужчины два месяца. К поискам пропавшего 71-летнего Рича Мура привлекли спасателей на вертолете, они обнаружили его автомобиль, однако найти самого мужчину вовремя им не удалось. Тело обнаружил охотник.

Труп туриста находился на удалении в четыре километра от вершины горы Блэкхенд. 14-летний пес породы джек-рассел-терьер Финни пробыл рядом с погибшим все это время. Собаку доставили в ветеринарную клинику, а после лечения передали родственникам. Местные полицейские не уточнили причину смерти мужчины, однако заявили, что она не носит криминальный характер. Тело Мура эвакуировали на вертолете.

Ранее пес по кличке Кубик лишился лапы во время обстрела со стороны ВСУ поселка Шебекино в Белгородской области. Он почувствовал опасность и устремился предупредить об этом людей. В Сети была опубликована видеозапись с собакой, которая во время артиллерийского удара спасла местных жителей.