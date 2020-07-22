Правительство выделит регионам более 6 млрд рублей субсидий

https://static.news.ru/photo/46037320-cb48-11ea-8444-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 6 млрд рублей на развитие инфраструктуры в 20 регионах. Документы были опубликованы на сайте правительства.

Денежные средства будут направлены на строительство школ, детских садов, дорог, канализации, водопровода и проведение теплосетей. Выделение этих средств ускорит завершение работ по вводу в эксплуатацию около 600 тысяч квадратных метров жилья.

Субсидии получат Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Чечня, Югра, Брянская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская, Новосибирская и Воронежская области, Марий Эл и Татарстан в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства по поручению Мишустина проконтролирует использование денежных средств и предоставит доклад по их освоению до февраля 2021 года.

NEWS.ru писал, что Союз потребителей РФ направил предложение Минстрою о создании ГОСТа, который будет определять срок службы жилых домов. Если его примут, то застройщики будут обязаны сообщать эту информацию. Предложенный стандарт поможет покупателю ориентироваться в том, когда дом признают аварийным, а также повысить качество жилья экономкласса, полагают авторы инициативы.