Пожилой мужчина погиб из-за взрыва гранаты в автосервисе Хабаровска

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В автосервисе Хабаровска взорвалась граната, погиб один человек. Согласно данным источника «360», погибший — 64-летний мужчина, который являлся владельцем этого СТО. Инцидент произошел на улице Павловича. Обстоятельства случившегося выясняются.

В момент ЧП в здании находился еще один рабочий, но он не получил травм. В результате взрыва пожара не возникло, только прорвало трубу. На место происшествия прибыли спасатели и правоохранительные органы. По словам регионального ГУ МВД, в обстоятельствах несчастного случая разбирается следственно-оперативная группа городской полиции.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева заявила о проведении процессуальной проверки по факту гибели мужчины, на данный момент проводится комплекс следственных действий.

Один человек погиб и не менее десяти ранены в результате массового ДТП в районе поселка Сахарная головка, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что фура на скорости протаранила несколько машин и загорелась, в результате чего повреждения получили не менее 10 машин. Предположительно у грузовика отказали тормоза. Всем раненым спецслужбы помогли на месте.