Один человек погиб и 10 ранены в массовом ДТП под Севастополем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб и не менее десяти ранены в результате массового ДТП в районе поселка Сахарная головка, в сторону трассы «Таврида», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Севастополю. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что фура на скорости протаранила несколько машин и загорелась. Повреждения получили не менее 10 автомобилей.

Один человек, к сожалению, погиб. Количество пострадавших уточняем, но их не менее 10. Среди них в том числе дети. Погибший — взрослый, — отметили в ведомстве.

Предположительно у грузовика отказали тормоза. Раненым на месте оказывается помощь, работают медики и службы ГИБДД, которым предстоит выяснить точную причину ДТП.

Накануне серьезное ДТП произошло в Пензенской области, в котором пострадали 17 человек, включая двоих детей. Водитель рейсового автобуса Пенза — Саранск не справился с управлением, поэтому транспортное средство перевернулось и скатилось в кювет. Всего в салоне находилось 20 человек. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, но их жизни ничего не угрожает.